Policja w kościele sprawdzi paszporty covidowe? Kowalski: Zatrzymać to szaleństwo

- Są pomysły, aby do kościołów wchodziła policja i legitymowała wiernych, czy są zaszczepieni. Absolutnie na to nie ma zgody. To szaleństwo trzeba zatrzymać - mówił w Sejmie poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.