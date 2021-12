Piotr Müller był pytany na konferencji prasowej o ewentualny obowiązek okazywania tzw. paszportu covidowego przez osoby, które chcą uzyskać dostęp do określonych miejsc publicznych (np. restauracji, kin. etc.)



- Obecne przepisy mówią o tym, że limity obowiązujące w określonych miejscach nie obowiązują osób zaszczepionych - odpowiedział rzecznik.

- Każdy przedsiębiorca ma określony limit i do tego limitu nie musi niczego weryfikować. Natomiast, gdyby chciałby wpuścić osoby, które przekraczają ten limit, to wtedy o taką weryfikację może poprosić, a jeżeli osoba nie chce się zgodzić na taką weryfikację, to nie ma wstępu do miejsca, w którym obowiązuje limit - wyjaśnił.

- Na podstawie aktualnych przepisów przedsiębiorstwa mogą takiej weryfikacji dokonać. Natomiast jeśli nie chcą takiej weryfikacji przeprowadzić, wówczas muszą się stosować do limitów, które nie wymagają weryfikacji - podsumował rzecznik.

Od 1 grudnia obowiązujące w Polsce limity dotyczące liczby klientów wynoszą: 1 osoba na 15 m2 - w sklepach, klubach fitness, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach i konferencjach.

W kościołach, restauracjach, hotelach, kinach, teatrach zajętych może być 50 proc. dostępnych miejsc.

Do limitów tych nie są wliczane osoby zaszczepione przeciw COVID-19.