Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 28 380 nowych przypadkach koronawirusa SARS-CoV-2, śmierci 118 osób z powodu COVID-19 i 342 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Nowych zakażeń jest więcej niż w tym samym okresie przed rokiem.

Reklama

- Dzisiejsze wyniki to liczby, które są rzeczywiście bardzo duże i wzmagają niepokój. W naszym przekonaniu w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z apogeum IV fali zakażeń - skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Epidemia w Polsce. Rada Medyczna wydała nowe zalecenia Przewodniczący Rady Medycznej prof. Andrzej Horban wydał nowe stanowisko Rady w sprawie walki z pandemią koronawirusa.

- Niezależnie od scenariusza jesteśmy przygotowani do przede wszystkim takiej rozbudowy bazy łóżkowej, która jest gotowa na przyjęcia pacjentów. Szczepienia powodują, że mamy dużo mniej ciężkich hospitalizacji - mówił minister.

Zapowiedział również, że będą wdrażane ostrzejsze restrykcje, jeżeli nie będą odnotowywane spadki liczby dobowych zakażeń.

Reklama

- Granica wydolności systemu opieki zdrowotnej to ok. 40 tys. zakażeń dziennie. Jeśli zostanie przekroczona, to będziemy musieli stosować inne środki do walki z pandemią - powiedział.

Niedzielski zapowiedział, że do końca listopada zostanie zwiększona baza łóżek dla chorych na COVID-19. Plan zakłada 26 tys. miejsc do końca listopada i 31,5 tys. miejsc do 20 grudnia.

- Obecnie jesteśmy w stanie wykonywać ok. 200 tys. testów na dobę. Rozbudowana sieć laboratoriów i punktów poboru to infrastruktura, która w skali kraju pozwala każdemu się przetestować - powiedział.