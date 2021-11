Od poniedziałku osoby dorosłe mogą zapisywać się na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. O potrzebie przyjęcia preparatu mówił w rozmowie z RMF FM prof. Andrzej Horban. - Szczepimy się przeciw chorobie wirusowej. Odpowiedź immunologiczna na szczepionkę jest mniej więcej podobna do odpowiedzi na inne szczepionki stosowane w przypadku chorób wirusowych. Pojawia się po 1-2 tygodniach i utrzymuje się przez kilkanaście tygodni, może nawet rok - mówił.

Czy w przypadku COVID-19 będziemy się szczepić co rok? - Tego nie wiemy. To jest nowa jednostka chorobowa, nowy wirus, nowe szczepionki. Teoretycznie możliwe, że tak - odpowiedział prof. Horban. - Szczepionka nie zabezpiecza w 100 proc. przed zachorowaniem, ale niemal w 100 proc. zabezpiecza przed ciężkim przebiegiem choroby - dodał.

Prof. Horban mówił również o możliwości zamknięciu szkół w związku z czwartą falą zakażeń. - Jeżeli tak, to bardzo lokalnie. Zamykamy tam, gdzie są duże ogniska. To właściwie się dzieje. To łagodny lockdownik - skomentował.

Jak namówić osoby niezdecydowane do szczepień? Członkowie Rady Medycznej proponują przywileje, które mają być lepszym rozwiązaniem niż obostrzenia. - One w pewnym sensie istnieją, np. podróżowanie. Te nagrody nie działają na wszystkich. Nie wszyscy chodzą np. do restauracji - odpowiedział prof. Horban.

- Będziemy starali się unikać lockdownów. To jest niesłychanie dewastujące. Nie jest naszym celem zrujnowanie gospodarki, więzi społecznych, ani pozbawienie dzieci nauki poprzez trzymanie ich rok na zdalnym nauczaniu. Jeżeli mamy w ręku możliwości zabezpieczenia się przed tym, czyli szczepienia i podstawowe zasady, to na Boga Ojca, zróbmy to. Bądźmy konsekwentni, bo my jesteśmy niekonsekwentni - dodał.