WHO rekomenduje podawanie dzieciom w Afryce szczepionki znanej jako RTS,S/AS01 lub Mosquirix. opracowanej przez brytyjski koncern farmaceutyczny, GlaxoSmithKline.

Od 2019 roku 2,3 mln dawki tej szczepionki podano niemowlętom w Ghanie, Kenii i Malawi, w ramach pilotażowego programu koordynowanego przez WHO.

Większość ofiar malarii na świecie to dzieci w wieku poniżej piątego roku życia.



Pilotażowy program szczepień dzieci przeciw malarii uruchomiono po dekadzie testów klinicznych szczepionki w siedmiu krajach Afryki.



- To szczepionka opracowana w Afryce, przez afrykańskich naukowców, jesteśmy bardzo dumni - powiedział dyrektor generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

386 tys. Tyle osób zmarło w wyniku zachorowania na malarię w Afryce w 2019 roku

- Wykorzystanie tej szczepionki w połączeniu z istniejącymi środkami pozwalającymi przeciwdziałać malarii, pozwoli uratować dziesiątki tysięcy młodych istnień rocznie - podkreślił. Środki przeciwdziałające malarii, o których mówił dyrektor generalny WHO, to m.in. moskitiery i rozpylanie środków zabijających komary, które przenoszą chorobę.



Malaria w 2019 roku zabiła 386 tysięcy mieszkańców Afryki - według szacunków WHO, co oznacza, że jest znacznie bardziej zabójcza dla mieszkańców Afryki od COVID-19 (po zakażeniu koronawirusem w ciągu 18 miesięcy zmarło w Afryce ok. 212 tysięcy osób).



WHO szacuje, że 94 proc. zachorowań na malarię i zgonów z powodu tej choroby miało miejsce w Afryce (kontynent zamieszkuje 1,3 mld osób). Malaria to choroba pasożytnicza, przenoszona przez komary. Jej symptomy to gorączka, wymioty i zmęczenie.

Skuteczność szczepionki Mosquirix w ochronie przed ostrymi przypadkami malarii wynosi zaledwie ok. 30 proc., ale jest to jedyna zatwierdzona jak dotąd szczepionka przeciw tej chorobie. Europejska Agencja ds. Leków zatwierdziła szczepionkę do użycia w 2015 roku.



Obecnie trwają testy innej szczepionki przeciw malarii, R21/Matrix-Mthat, opracowanej przez badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. W czasie rocznych testów klinicznych z udziałem 450 dzieci w Burkina Faso wykazała się ona 77-procentową skutecznością.