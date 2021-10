Wietnam: Obostrzenia złagodzone, pracownicy uciekają z największego miasta

Dziesiątki tysięcy osób, w większości migrantów ekonomicznych, opuszczało w miniony weekend największe miasto Wietnamu, Ho Chi MInh City (dawny Sajgon), po tym jak w mieście złagodzono trwający od miesięcy lockdown. Masowa migracja budzi obawy o to, że w mieście zabraknie rąk do pracy, co utrudni odbicie gospodarcze po rekordowym spadku PKB w trzecim kwartale 2021 roku.