Pytany o liczbę nowych zakażeń wiceminister zastrzegł, że "w poniedziałek te dane są zawsze mniejsze, niż w ciągu tygodnia".

Reklama

- Dzisiaj mamy 269 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, ale jeżeli porównamy to do poprzedniego poniedziałku, czyli tydzień wcześniej, to jest wzrost o 47 proc., czyli ten trend wzrostowy w dalszym ciągu jest bardzo duży - powiedział w radiowej Jedynce Waldemar Kraska.

"Nowych przypadków zaczyna przybywać"

Wiceszef resortu zdrowia zaznaczył, że kilka tygodni temu "procentowe wzrosty były na poziomie 17-19 proc., jeśli patrzymy tydzień do tygodnia". - W tej chwili to już jest praktycznie ok. 50 proc. - mówił dodając, że "nowych przypadków zaczyna niestety przybywać".

Czytaj więcej Polityka Obowiązkowe szczepienia na COVID-19 w Polsce? Ziobro: Nie potrzeba nam kolejnych awantur Czy w Polsce zostanie wprowadzony obowiązek szczepień na COVID-19? - Solidarna Polska za takim rozwiązaniem nie zagłosuje - zadeklarował lider tej formacji, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Argumentował w Radiu Wnet, że w Polsce zmuszanie do szczepień mogłoby mieć inny skutek od zamierzonego.

Reklama

- To także odbija się na liczbie osób, które muszą być hospitalizowane w polskich szpitalach. Na dziś to 704 osoby, które wymagają pomocy lekarskiej - oświadczył.

Waldemar Kraska przekazał, że w ciągu doby liczba osób hospitalizowanych z SARS-CoV-2 wzrosła o 29.

- Widzimy, że wzrost wykrywania koronawirusa powoduje wzrost liczby osób, które trafiają do polskich szpitali. W większości to osoby, które są niezaszczepione, które nie przyjęły żadnej dawki, jeżeli mówimy o szczepionce przeciwko COVID-19 - podkreślił.

- Także widzimy wzrost liczby osób, które wymagają oddziałów intensywnej terapii, czyli terapii respiratorowej - przekazał wiceminister zdrowia informujac, że obecnie takich pacjentów jest w Polsce 80.

Autopromocja LOGISTYKA.RP.PL Branża, która napędza polską gospodarkę CZYTAJ WIĘCEJ

Prognozy Ministerstwa Zdrowia

Kraska powiedział, że według prognoz Ministerstwa Zdrowia "na koniec września" w polskich szpitalach może być ok. 1 300 pacjentów z koronawirusem SARS-CoV-2, a 170 osób zakażonych będzie wymagało respiratorów.