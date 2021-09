O podniesieniu kar poinformowała Administracja ds. Bezpieczeństwa Transportu.

Nowe kary wchodzą w życie w piątek.

W czwartek prezydent Joe Biden oświadczył, że osoby, które naruszają obostrzenia wprowadzone w celu spowolnienia transmisji koronawirusa, muszą być "przygotowane, że za to zapłacą".

Obecnie osoba, która nie zakłada maski w samolocie, pociągu lub innym środku transportu publicznego, naraża się na karę w wysokości od 250 dolarów (za pierwsze takie przewinienie) do 1 500 dolarów (w przypadku recydywy).

3000 dol. Taka kara grozi osobie, która dwa lub więcej razy naruszy obowiązek noszenia maski w środku transportu publicznego w USA

Teraz kary zostały podniesione do 500 dolarów (za pierwsze przewinienie - maksymalna kara w takim wypadku to 1 000 dolarów) do nawet 3 tysięcy dolarów (w przypadku recydywy).



- Jeśli łamiecie reguły, przygotujcie się na to, że zapłacicie - mówił w czwartek Biden. Prezydent poinformował też o rozszerzeniu zakresu obowiązkowych szczepień na COVID-19 w USA.

Stany Zjednoczone mierzą się obecnie z kolejną falą epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, napędzaną transmisją wariantu Delta.