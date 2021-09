Prof. Zembala mówił o skuteczności szczepień i o tym, jak ważne są one jako środek do zmniejszenia rozmiarów czwartej fali epidemii COVID-19 w Polsce.

- Nadal mamy za duży procent niezaszczepionych ludzi, którzy ulegli wpływowi sekt antyszczepionkowych. Ci, którzy się zaszczepią, mają 95% szans na przeżycie COVID-19. Natomiast ludzie, którzy się nie zaszczepią, muszą się liczyć z tym, że oni lub przeniesione przez nich zakażenie spowoduje śmierć ich samych lub ich bliskich. Mamy ostatni sygnał do tego, aby się zaszczepić - ostrzegł ekspert.

Jeżeli położymy na wadze możliwe korzyści i wady zaszczepienia, to bezdyskusyjnie wygrywa życie, czyli zaszczepienie Prof. Marian Zembala, lekarz, były minister zdrowia

Lekarz przekonywał też, że liczba potencjalnych negatywnych skutków szczepień jest niewielka w porównaniu do korzyści.

- Jeszcze nie jest za późno, by się zaszczepić, bo jeżeli zaszczepisz się w ciągu następnego tygodnia, to poziom przeciwciał, które wytworzysz, będzie na tyle wysoki, że kiedy przyjdzie apogeum czwartej fali – według epidemiologów w październiku – to będziesz bezpieczny. Liczba przeciwwskazań by się zaszczepić i powikłań jest minimalna. Jeżeli położymy na wadze możliwe korzyści i wady zaszczepienia, to bezdyskusyjnie wygrywa życie, czyli zaszczepienie - stwierdził gość Polskiego Radia.

Profesor był także pytany o to czy obecny poziom wyszczepienia ludności Polski jest wystarczający.

- Poziom zaszczepienia powinniśmy rozłożyć na regiony - tam gdzie jest bezpiecznie i niebezpiecznie, czyli tam gdzie poziom zaszczepienia jest niski - wyjaśnił był minister zdrowia.