- W ostatnich tygodniach sierpnia mieliśmy wzrosty rzędu 20-30 proc. Dzisiaj mówimy o wzroście, tydzień do tygodnia, o 40 proc., a zdarzają się dni - np. dwa ostatnie - że te wzrosty wynoszą ok. 50 proc. - mówił Andrusiewicz.

W ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto 349 zakażeń koronawirusem. Zmarło 5 osób chorych na COVID-19.

Andrusiewicz mówił jednocześnie, aby wzrostu liczby zakażeń w Polsce nie wiązać wyłącznie z powrotem dzieci do szkół.

- To wiąże się z powrotem do normalności, do normalnej pracy - tłumaczył dodając, że w najbliższych dniach i tygodniach dobowe liczby zakażeń będą rosły jeszcze bardziej.



- W drugiej połowie września musimy się liczyć z przyrostami w wysokości ok. tysiąca zakażeń (w ciągu doby) - mówił Andrusiewicz.

1000 Taki poziom dobowej liczby zakażeń mamy osiągnąć w połowie września

Pytany o ewentualne obostrzenia rzecznik resortu zdrowia stwierdził, że "będzie decydowało o nich także wyszczepienie", a nie tylko liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców.



- W tej chwili mamy zaszczepionych ok. 55 proc. osób. Nie jest to dużo - przyznał Andrusiewicz, który dodał, że rząd liczy na przyspieszenie programu szczepień na COVID-19 po wakacjach.



- Co do możliwych obostrzeń - wszystko jest możliwe - dodał dopytywany zaznaczając, że obecnie nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie, by mówić o wprowadzaniu obostrzeń.