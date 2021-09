W części miast w Polsce - m.in. w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu czy Gorzowie Wielkopolskim - w proteście przeciw niskim wynagrodzeniom ratownicy medyczni przechodzą na zwolnienia lekarskie lub wypowiadają umowy.

Reklama

W czwartek na konferencji prasowej wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w ministerstwie odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych. Zaznaczył, że spotkania są organizowane cyklicznie, a kolejne zaplanowano na 14 września.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Zabraknie karetek? Ratownicy z Gorzowa złożyli wypowiedzenia Wszyscy ratownicy kontraktowi z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim złożyli wypowiedzenia. Od 1 października w mieście może zabraknąć załóg karetek - ostrzega portal gorzowianin.com.

Na spotkaniu omawiano propozycje zmian w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. - Rozmawialiśmy także o bieżącej sytuacji w polskim ratownictwie medycznym - dodał.

- Przypomniałem pracodawcom, że od 2015 roku, jeżeli spojrzymy na budżet państwowego ratownictwa medycznego, to został on zwiększony o prawie 30 proc. - to prawie 600 mln dodatkowych środków na działalność Państwowego Ratownictwa Medycznego. Od 2019 roku przekazaliśmy środki na zakup 421 ambulansów dla pracodawców, więc to także są duże środki, które odciążyły te firmy - mówił Kraska.

Reklama

Jako pełnomocnik rządu zrobię wszystko, aby sytuacja została opanowana, żebyśmy mogli spojrzeć nie tylko ratownikom medycznym w twarz, że godnie zarabiają. wiceminister zrowia Waldemar Kraska

- Podkreśliłem - i środowisko ratowników medycznych się z tym zgodziło - że wielokrotnie niestety nie ma dialogu między pracodawcami a ratownikami, dlatego zaapelowałem do przedstawicieli pracodawców, aby ten dialog został nawiązany - powiedział wiceminister. Ocenił, że kompromis może zostać wypracowany w drodze rozmowy.

"Nie jest tak, że pracodawcy tych pieniędzy nie mają"

Wymieniając dotyczące poszczególnych kwartałów przykłady z Poznania, Łodzi czy Białegostoku Waldemar Kraska mówił, że firmy zatrudniające ratowników wypracowały milionowe zyski.

Autopromocja TURYSTYKA.RP.PL Poszerzaj swoje HORYZONTY, sprawdź najlepsze źródło branżowej wiedzy CZYTAJ WIĘCEJ

- To pieniądze, które powinny także trafić do pracowników tych stacji. Nie jest tak, że pracodawcy tych pieniędzy nie mają. Myślę, że ten dialog, który powinien się w tych stacjach odbywać odbędzie się i jakieś porozumienie zostanie zawarte - stwierdził.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Afgańczycy zatruli się grzybami. CZD: Stwierdziliśmy zgon pięciolatka Lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie przekazali najnowsze informacje dotyczące stanu dwóch afgańskich chłopców, którzy zatruli się w Polsce muchomorami. - Niestety, nie udało nam się pomóc - powiedział dr n. med. Marek Migdał, dyrektor CZD.

Reklama

Kraska apeluje do ratowników

Minister zadeklarował, że resort pracuje "nad tym, aby zwiększyć finansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego". - Na ukończeniu jest wycena tzw. dobokaretki - przekazał.

- Mój apel do środowiska ratowników medycznych, aby jednak wycofać się z tej formy (protestu), która w tej chwili jest prowadzona, ponieważ tutaj niestety narażamy na utratę zdrowia i życia polskich obywateli - powiedział.

- Jako pełnomocnik rządu zrobię wszystko, aby sytuacja została opanowana, żebyśmy mogli spojrzeć nie tylko ratownikom medycznym w twarz, że godnie zarabiają, ale głównie chodzi o pacjentów - dodał wiceminister zaznaczając, że "dostęp do karetki musi być wszędzie, w każdym miejscu w kraju, jednakowy i szybki".