Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku. Określa, ile energii potrzebuje nieruchomość do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji czy przygotowania ciepłej wody użytkowej.

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Świadectwo charakterystyki energetycznej. Kto musi je posiadać?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to urzędowe opracowanie, które informuje o „energochłonności” budynku. Dokument określa, ile energii potrzebuje nieruchomość do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji czy przygotowania ciepłej wody.

Dla kupującego lub najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi cenne źródło wiedzy o przyszłych kosztach utrzymania mieszkania czy domu. Pozwala także określić, jak duże straty ciepła generują nieszczelne okna czy brak odpowiedniej izolacji ścian.

Dlatego zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy niemal wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy planują:

sprzedaż domu lub mieszkania,

wynajem

Co ważne, obowiązek ten nie ogranicza się już tylko do nowobudowanych obiektów – dotyczy również rynku wtórnego i starszych budynków. Jeśli nie zamierzamy sprzedawać ani wynajmować nieruchomości, świadectwo nie jest zatem obowiązkowe. Jednak w momencie wystawienia ogłoszenia, posiadanie dokumentu jest koniecznością.

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Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak uzyskać dokument?

Świadectwo charakterystyki energetycznej musi przygotować specjalista posiadający odpowiednie uprawnienia państwowe. Koszt takiej usługi waha się najczęściej w przedziale od 500 do 800 zł, choć w przypadku dużych domów lub w dużych miastach może wynieść ponad 1000 zł.

Warto pamiętać, że zapotrzebowanie na tę usługę rośnie i w związku z tym czas oczekiwania na dokument może się wydłużyć, a ceny mogą wzrosnąć. Warto zadbać o formalności odpowiednio wcześniej. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

Kara za brak dokumentu może być dotkliwa. Nawet 5 tys. zł

Brak wymaganego świadectwa przy transakcji sprzedaży lub najmu może zakończyć się nałożeniem kary w wysokości do 5000 zł. Jest to bowiem wykroczenie podlegające karze grzywny. Zawiadomienie na policję lub do nadzoru budowlanego może złożyć nabywca. Weryfikacja może nastąpić także w wyniku kontroli dokumentów. Policja ma prawo nałożyć mandat w wysokości 500 zł. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, grzywna może sięgać 5 tys. zł.

Koszt uzyskania świadectwa jest zatem wielokrotnie niższy niż potencjalna kara finansowa, dlatego przed podpisaniem umowy sprzedaży lub najmu warto upewnić się, że dokumentacja jest kompletna.