Invesco Real Estate kupuje centrum logistyczne na Śląsku

Aktualizacja: 20.11.2025 17:20 Publikacja: 20.11.2025 16:20
Foto: mat.prasowe
Invesco Real Estate to globalny zespół inwestycyjny należący do Invesco. Fundusz przejmuje centrum logistyczne w Katowicach, które jest jednym z najważniejszych centrów logistycznych w Polsce. – Lokalizacja nieruchomości zapewnia doskonałą dostępność dzięki bliskości autostrad, które łączą się z krajową siecią dróg – mówią przedstawiciele firmy.
Kupiony przez Invesco Real Estate obiekt jest w pełni wynajęty na 15 lat przez spółkę z grupy Martes Sport (ponad 370 sklepów w Polsce, Czechach i Rumunii). Nieruchomość ma certyfikat BREEAM „Very Good”. Wysokość składowania to 12 metrów.
Tomas Picha, dyrektor w Invesco Real Estate w CEE mówi o „prognozowanym dynamicznym wzroście e-commerce”, na którym to rynku działa najemca. Jak podkreśla, kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zakupie były także solidne fundamenty nieruchomości: stabilny czynsz i cena za metr.
– Obiekt jest wynajęty na niemal 15 lat, co w naszej ocenie zapewni atrakcyjną wartość w długim terminie – mówi dyrektor Picha.
Toby Simon, dyrektor zarządzający Invesco Real Estate dodaje, że europejska strategia funduszu opiera się na budowaniu portfela, inwestycjach w pojedyncze aktywa generujące długoterminowy dochód dla inwestorów instytucjonalnych. – Jesteśmy w trakcie pozyskiwania kolejnych nieruchomości i cieszymy się, że możemy wykorzystać możliwości, jakie oferuje rynek europejski – mówi.
Strategia Invesco Real Estate obejmuje inwestycje w ośmiu krajach i pięciu sektorach, z portfelem 34 aktywów o łącznej wartości 4,3 mld euro. – Celem strategii jest dalsze zwiększanie ekspozycji na atrakcyjne segmenty rynku europejskiego poprzez nowe lokalizacje i projekty rozwojowe, aby zapewnić inwestorom stabilne i konkurencyjne dochody – przekazuje fundusz w komunikacie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
