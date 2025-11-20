Invesco Real Estate kupuje centrum logistyczne na Śląsku

Invesco Real Estate to globalny zespół inwestycyjny należący do Invesco. Fundusz przejmuje centrum logistyczne w Katowicach, które jest jednym z najważniejszych centrów logistycznych w Polsce. – Lokalizacja nieruchomości zapewnia doskonałą dostępność dzięki bliskości autostrad, które łączą się z krajową siecią dróg – mówią przedstawiciele firmy.

Solidne fundamenty nieruchomości

Kupiony przez Invesco Real Estate obiekt jest w pełni wynajęty na 15 lat przez spółkę z grupy Martes Sport (ponad 370 sklepów w Polsce, Czechach i Rumunii). Nieruchomość ma certyfikat BREEAM „Very Good”. Wysokość składowania to 12 metrów.

Tomas Picha, dyrektor w Invesco Real Estate w CEE mówi o „prognozowanym dynamicznym wzroście e-commerce”, na którym to rynku działa najemca. Jak podkreśla, kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zakupie były także solidne fundamenty nieruchomości: stabilny czynsz i cena za metr.

– Obiekt jest wynajęty na niemal 15 lat, co w naszej ocenie zapewni atrakcyjną wartość w długim terminie – mówi dyrektor Picha.