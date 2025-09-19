Przy ul. Chłodnej 35 w Warszawie powstaną inteligentne apartamenty

Teren przy ul. Chłodnej w centrum Warszawy firmie Monting Real Estate sprzedała spółka powiązana z Archicomem. Wartość transakcji to 96 mln zł netto.

Reklama Reklama

Apartamentowiec z basenem, spa i schronem

Budowa apartamentowca Chłodna 35 rozpocznie się jeszcze w tym roku. Za projekt budynku odpowiada pracownia BJK Architekci, a za aranżację wnętrz studio Kuoo Tamizo Architects. Deweloper przewidział w apartamentowcu m.in. spa z basenem, saunami, strefą fitness.

Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji także salę z kuchnią i strefą barową. Będzie tam można organizować prywatne kolacje. Będą też mogli liczyć na całodobową obsługę konsjerża, który zajmie się np. rezerwacjami miejsc w renomowanych restauracjach czy organizacją podróży prywatnym odrzutowcem.

Budynek będzie całodobowo chroniony. Będą nowoczesne systemy kontroli dostępu – od biometrii po rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.