Apartamenty premium. Chłodna 35 na zielonym świetle

Monting Development ma już prawomocne pozwolenie na budowę kameralnego apartamentowca Chłodna 35.

Publikacja: 19.09.2025 14:13

Przy ul. Chłodnej 35 w Warszawie powstaną inteligentne apartamenty

Przy ul. Chłodnej 35 w Warszawie powstaną inteligentne apartamenty

Teren przy ul. Chłodnej w centrum Warszawy firmie Monting Real Estate sprzedała spółka powiązana z Archicomem. Wartość transakcji to 96 mln zł netto.

Apartamentowiec z basenem, spa i schronem

Budowa apartamentowca Chłodna 35 rozpocznie się jeszcze w tym roku. Za projekt budynku odpowiada pracownia BJK Architekci, a za aranżację wnętrz studio Kuoo Tamizo Architects. Deweloper przewidział w apartamentowcu m.in. spa z basenem, saunami, strefą fitness.

Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji także salę z kuchnią i strefą barową. Będzie tam można organizować prywatne kolacje. Będą też mogli liczyć na całodobową obsługę konsjerża, który zajmie się np. rezerwacjami miejsc w renomowanych restauracjach czy organizacją podróży prywatnym odrzutowcem.

Coraz większą rolę odgrywa trend tzw. quiet luxury, który stawia na subtelną elegancję i ponadczasow
Po mieszkaniowy luksus na Mokotów, Powiśle i Saską Kępę

Budynek będzie całodobowo chroniony. Będą nowoczesne systemy kontroli dostępu – od biometrii po rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

– W Chłodnej 35 powstanie też schron zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami, po konsultacjach ze specjalistami – mówią przedstawiciele spółki Monting Development.

Sprzedaż mieszkań będzie prowadzona w formule zamkniętej. Inwestor wyklucza w budynku najem krótkoterminowy.

– Chłodna 35 to nie tylko inwestycja – to esencja luksusu. W częściach wspólnych nie znajdzie się ani jedna malowana ściana – wszystkie powierzchnie pokryte zostaną szlachetnymi tapetami, kamieniem lub innymi wyrafinowanymi okładzinami. Hol wejściowy z fortepianem, aromaterapią i subtelną muzyką stworzy niepowtarzalną atmosferę – mówi cytowany w komunikacie Danilo Djurović, prezes Monting Development. – Chłodna 35 to miejsce dla nielicznych, dla tych, którzy poszukują czegoś więcej niż apartamentu.

A Robert Lewandowski, współwłaściciel Monting Development, dopowiada, że Chłodna 35 to nie jest kolejna inwestycja premium. – To projekt, który definiuje, czym naprawdę jest luksus.

Systemy inteligentnego domu

– W apartamentach znajdą się zaawansowane systemy smart home, które pozwalają na automatyzację codziennego życia – od dyskretnego otwierania drzwi na skan soczewki oka, przez rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, po inteligentne zarządzanie światłem, klimatem i bezpieczeństwem – mówią przedstawiciele inwestora.

Luksusowe mieszkania w Polsce kupują zagraniczni klienci
Luksusowe mieszkania w Polsce kupują zagraniczni klienci
Monting Development to polska firma deweloperska. Działa na rynkach Trójmiasta i Warszawy.

Od tygodnia formuła „zapytaj o cenę" jest już w pełni zakazana. Sprzedające mieszkania firmy muszą t
