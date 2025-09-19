Przy ul. Chłodnej 35 w Warszawie powstaną inteligentne apartamenty

Aktualizacja: 19.09.2025 15:33 Publikacja: 19.09.2025 14:13
Teren przy ul. Chłodnej w centrum Warszawy firmie Monting Real Estate sprzedała spółka powiązana z Archicomem. Wartość transakcji to 96 mln zł netto.
Budowa apartamentowca Chłodna 35 rozpocznie się jeszcze w tym roku. Za projekt budynku odpowiada pracownia BJK Architekci, a za aranżację wnętrz studio Kuoo Tamizo Architects. Deweloper przewidział w apartamentowcu m.in. spa z basenem, saunami, strefą fitness.
Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji także salę z kuchnią i strefą barową. Będzie tam można organizować prywatne kolacje. Będą też mogli liczyć na całodobową obsługę konsjerża, który zajmie się np. rezerwacjami miejsc w renomowanych restauracjach czy organizacją podróży prywatnym odrzutowcem.
Budynek będzie całodobowo chroniony. Będą nowoczesne systemy kontroli dostępu – od biometrii po rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.
– W Chłodnej 35 powstanie też schron zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami, po konsultacjach ze specjalistami – mówią przedstawiciele spółki Monting Development.
Sprzedaż mieszkań będzie prowadzona w formule zamkniętej. Inwestor wyklucza w budynku najem krótkoterminowy.
– Chłodna 35 to nie tylko inwestycja – to esencja luksusu. W częściach wspólnych nie znajdzie się ani jedna malowana ściana – wszystkie powierzchnie pokryte zostaną szlachetnymi tapetami, kamieniem lub innymi wyrafinowanymi okładzinami. Hol wejściowy z fortepianem, aromaterapią i subtelną muzyką stworzy niepowtarzalną atmosferę – mówi cytowany w komunikacie Danilo Djurović, prezes Monting Development. – Chłodna 35 to miejsce dla nielicznych, dla tych, którzy poszukują czegoś więcej niż apartamentu.
A Robert Lewandowski, współwłaściciel Monting Development, dopowiada, że Chłodna 35 to nie jest kolejna inwestycja premium. – To projekt, który definiuje, czym naprawdę jest luksus.
– W apartamentach znajdą się zaawansowane systemy smart home, które pozwalają na automatyzację codziennego życia – od dyskretnego otwierania drzwi na skan soczewki oka, przez rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, po inteligentne zarządzanie światłem, klimatem i bezpieczeństwem – mówią przedstawiciele inwestora.
Monting Development to polska firma deweloperska. Działa na rynkach Trójmiasta i Warszawy.
