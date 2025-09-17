Rzeczpospolita

Luksusowe mieszkania w Polsce kupują zagraniczni klienci

Polska przyciąga uwagę zagranicznych inwestorów i zamożnych klientów poszukujących nieruchomości premium – wynika z analiz firmy doradczej CBRE.

Publikacja: 17.09.2025 12:26

Luksusowe mieszkania w Polsce kupują zagraniczni klienci

Foto: Adobe Stock

aig

Jak podaje CBRE, w 2024 roku cudzoziemcy złożyli 2310 wniosków o zakup nieruchomości, o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. – Za niemal 70 proc. odpowiadają obywatele Ukrainy, ale coraz bardziej aktywni są też nabywcy z Białorusi, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet bardziej odległych rynków jak Azja. Najczęściej wybierane lokalizacje to Mazowsze, Wielkopolska, Małopolska i Śląsk, czyli regiony, w których powstają najbardziej prestiżowe inwestycje.

Polska na celowniku inwestorów mieszkaniowych 

Struktura kupujących systematycznie się zmienia. Coraz częściej pojawiają się klienci z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i krajów nordyckich, a także z bardziej odległych rynków – Chin, Indii, Korei Południowej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dla wielu z nich Polska to nie tylko atrakcyjne miejsce na inwestycje, ale i miejsce do życia, nauki i pracy.

– Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych. Obserwujemy rosnące zainteresowanie zarówno obywateli krajów sąsiednich, jak i klientów z Azji czy Bliskiego Wschodu. Dla wielu to okazja, by kupić nieruchomości o światowym standardzie po cenach nadal znacznie niższych niż w Berlinie, Paryżu czy Londynie. Do tego dochodzi dynamiczny rozwój miast, bogata oferta kulturalna i wysoka jakość nowych projektów premium – komentuje Katarzyna Borkowska z CBRE.

Inteligentne mieszkania premium

Eksperci CBRE zaznaczają, że Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto to dziś metropolie, które oferują znacznie więcej niż tylko pracę i edukację. – Zyskują opinię atrakcyjnych miast, z dostępem do kultury, restauracji, nowoczesnej infrastruktury i zielonych przestrzeni – mówią. –Deweloperzy coraz częściej wprowadzają do projektów premium udogodnienia kojarzone dotąd z rynkami zachodnimi: prywatne strefy wellness, siłownie, zielone tarasy, usługi konsjerża, a także inteligentne systemy smart home. To oferta, która szczególnie przemawia do inwestorów zagranicznych poszukujących apartamentów na poziomie światowych standardów.

Luksus i dyskretne transakcje

Drugi luksusowy dom

Szczególną grupą są zamożni ekspaci i pracownicy międzynarodowych korporacji, którzy osiedlają się w Polsce wraz z rodzinami. – Dla nich zakup apartamentu to nie tylko inwestycja, ale także decyzja o budowaniu nowego stylu życia w Polsce – mówią analitycy CBRE. – Równocześnie rośnie zainteresowanie ze strony osób poszukujących drugiego domu lub rezydencji wakacyjnej. Polska, z Mazurami, Bałtykiem i kurortami górskimi, staje się ciekawą alternatywą dla bardziej zatłoczonych miejsc Europy Zachodniej.

Zdaniem ekspertów CBRE, trend wzrostowego zainteresowania cudzoziemców luksusowymi nieruchomościami w Polsce będzie się utrzymywał. A wraz z nim – rosnąć będzie rola Polski jako ważnego punktu na mapie europejskiego rynku premium.

– To dopiero początek. Polska, dzięki atrakcyjnemu stosunkowi jakości do ceny, wysokiej dynamice rozwoju i coraz większej rozpoznawalności wśród globalnych inwestorów, ma potencjał, aby stać się jednym z głównych rynków luksusowych nieruchomości w tej części Europy – podsumowuje Katarzyna Borkowska.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie