– Ten model sprzedaży gwarantuje dyskrecję, której oczekują nasi klienci zarówno kupujący, jak i sprzedający. W Lions Estate co czwarta nieruchomość znajduje nowego właściciela właśnie w tym trybie – mówi Bartłomiej Annusewicz. – Sprzedaż off market pozwala oferować nieruchomości wyselekcjonowanemu gronu klientów. Podnosi to ich prestiż, zwiększa skuteczność sprzedaży. Klient, który wie, że ma dostęp do oferty niedostępnej na otwartym rynku, często podejmuje decyzję szybciej i bardziej zdecydowanie. To wyjątkowy model, który działa tylko na rynku luksusowym, gdzie każda nieruchomość jest unikatowa i niepowtarzalna – wyjaśnia.

Prezes Annusewicz nie ma wątpliwości, że rynek luksusowych nieruchomości w Polsce będzie dalej rósł, i to szybciej niż rynek popularny.

– Brakuje jednak przestrzeni na nowe inwestycje luksusowe w najlepszych lokalizacjach, co sprawia, że wartość istniejących nieruchomości premium będzie rosła. Deweloperzy już teraz rozglądają się za działkami z prestiżowymi adresami. To zadanie przypomina czasem szukanie igły w stogu siana – zauważa. I dodaje, że niekwestionowanym liderem w tym segmencie jest Warszawa. – Widzimy jednak także dynamiczny rozwój Trójmiasta, Krakowa i Wrocławia, a nawet Katowic, które zyskują na znaczeniu dzięki napływowi kapitału i międzynarodowych inwestorów. Przyszłość rynku luksusowego jest nie tylko obiecująca, ale wręcz ekscytująca – akcentuje prezes Annusewicz.

Luksusowe mieszkanie w klasycznej sprzedaży

Czy deweloperzy chętnie budują luksusowe mieszkania? Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, zauważa, że zapas działek w supertopowych lokalizacjach największych miast się wyczerpał.

– Dlatego też mieszkania z wysokiej i najwyższej półki deweloperzy oferują w nieco mniej eksponowanych rejonach największych ośrodków – wskazuje. – Jeśli zaś pod pojęciem luksusowych nieruchomości rozumiemy takie inwestycje jak Złota 44 czy Cosmopolitan w Warszawie, to ich wysypu w przewidywalnej przyszłości raczej nie należy oczekiwać – uważa. Zdaniem Jędrzyńskiego polski rynek nieruchomości premium poszedł w kierunku obiektów, które oferują dziesiątki kompaktowych apartamentów, często typowo inwestycyjnych, na wynajem. – A obok nich, na najwyższych kondygnacjach, powstaje kilka–kilkanaście dużych lokali, często z dużymi tarasami. I rozwoju takiego właśnie rynku nieruchomości premium trzeba oczekiwać w bliższej i dalszej perspektywie – ocenia.