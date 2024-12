Apartamentowiec Flare na 15 kondygnacjach pomieści 76 apartamentów o powierzchni od 30 do nawet 190 mkw. Budynek powstanie w miejscu, gdzie stał nieukończony budynek mieszkalny. Archicom, jako nowy właściciel działki i inwestor, przystąpi do rewitalizacji obiektu, adaptując go do nowych funkcji i dostosowując do współczesnych standardów.

Luksusowe mieszkania wykończone pod klucz

Flare to inwestycja Archicom Collection. - Połączy śmiałą architekturę w najlepszej lokalizacji stolicy ze starannie wyselekcjonowanymi materiałami i dziełami sztuki Pietera Obelsa i Anisha Kapoora – mówią przedstawiciele spółki Archicom. - To pierwsza inwestycja Archicom Collection oferująca wyłącznie w pełni wykończone apartamenty.

Obiekt powstaje we współpracy ze studiem BJK Architekci i pracownią wnętrz Kuoo Tamizo Architects.

Nabywcy będą mieli do wyboru trzy style wykończenia.