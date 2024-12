Rynek luksusowych nieruchomości ciągle rośnie. Rezydencja za 50 mln zł

- Rynek nieruchomości luksusowych ciągle rośnie, choć już nieco wolniej niż w poprzednich latach. Jednocześnie też wydaje się dojrzewać – oceniają autorzy raportu KPMG o rynku dóbr luksusowych w Polsce, którego częścią są ekskluzywne nieruchomości.

Grube miliony za mieszkania nie tylko w Warszawie

Szacowana wielkość rynku luksusowych nieruchomości w 2024 roku to 3,5 mld zł - o 6,7 proc. więcej rok do roku, co oznacza spadek dynamiki o ok. 8 pkt proc. (na podstawie bazy danych o cenach transakcyjnych Cenatorium).

Eksperci KPMG mówią o rekordowych zakupach. - Pomimo ograniczonego dostępu do danych za pełen rok w czasie tworzenia raportu, od początku 2024 roku odnotowano wyjątkowe transakcje na rynku mieszkań luksusowych. Wartość sprzedaży wybranych apartamentów przekroczyła dwukrotnie rekordowy wynik z 2023 roku – zwracają uwagę.



Prawdopodobnie najdroższy apartament sprzedano przy ul. Chmielnej w Gdańsku. Cena transakcyjna tego 435 – metrowego luksusowego mieszkania to 24,8 mln zł. Apartament o powierzchni 342 mkw. przy ulicy Szarej 8 w Warszawie znalazł nabywcę za 20,4 mln zł.