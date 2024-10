Apartamenty Marina Rogowo to całoroczny kompleks składający się ze 130 apartamentów o powierzchni od 25 do 85 mkw. Do wszystkich przynależą tarasy od 9,5 do 48,5 mkw. - Apartamenty na ostatniej kondygnacji mają dodatkowe antresole z widokiem na malowniczą okolicę – mówią przedstawiciele spółki MJ Deweloper.

W budynku jest garaż podziemny ze 135 miejscami postojowymi. Są też komórki lokatorskie, pomieszczenia na rowery, wózki i sprzęt sportowy.

Apartamenty w zabudowie szeregowej

Tuż obok głównego budynku deweloper wybudował 19 apartamentów w zabudowie szeregowej z podziałem na część dzienną na parterze oraz część sypialnianą na piętrze. W ofercie są lokale o powierzchni od 93 do 119 mkw. Apartamenty mają własne ogródki o powierzchni od 38 do 330 mkw.

Jest też pasaż handlowo-usługowy.