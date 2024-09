Część lokali nabywcy kupili inwestycyjnie, by zarabiać na ich wynajmie. W ofercie zostały ostatnie lokale. Ich ceny wahają się od 11 do 20 tys. zł za mkw. W cenę są wliczone miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Apartamenty mają status lokali mieszkalnych, są sprzedawane z 8-proc. VAT.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Tysiące pokoi condo. Są chętni? Lokale w systemie condo kupują głównie klienci gotówkowi. Największym zainteresowaniem cieszy się pas nadmorski.

Duża przestrzeń lokali wakacyjnych

Metraże lokali to 60 - 90 mkw. – Duża powierzchnia apartamentów jest jednym z podstawowych wymogów w segmencie premium. Zamożne osoby z reguły poszukują przestrzeni czy to do mieszkania, czy wypoczynku – wyjaśnia Paulina Kierebińska, dyrektor finansowa spółki WeWell. - Rośnie też zapotrzebowanie na większe lokale wśród turystów, nie wszystkim odpowiada metraż małych pokoi hotelowych. Dotyczy to choćby gości z krajów arabskich, a ci po Zakopanem zaczęli też dostrzegać potencjał innych polskich kurortów, właśnie Wisły czy Kołobrzegu – podkreśla.

Czytaj więcej Nieruchomości Słono za apartament na lato Lokale w miejscowościach turystycznych kosztują od 410 tys. zł w Ełku do 1,2 mln zł w Sopocie. W Zakopanem – 860 tys.

Dla siebie, na inwestycję

Spółka deweloperska WeWell Wisła wybudowany już obiekt w Wiśle przejęła w 2023 roku. Kompleks trzech budynków z apartamentami z segmentu premium firma kupiła od spółki Merint.