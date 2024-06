-Kompleks jest inspirowany żywiołami i ma być w założeniu ekologiczny – przy projektowaniu części zielonych wykorzystano wydmową, rodzimą roślinność, a do wykończenia części wspólnych oraz apartamentów posłużą naturalne budulce – opisują przedstawiciele dewelopera. - Przy budowie obiektu będą też wykorzystane materiały odporne na zasolenie, a całość ma być wkomponowana w otaczającą ją zieleń. The Elements Resort chce być też pierwszym obiektem aparthotelowym na wybrzeżu, który w tak dużym stopniu będzie czerpał energię ze źródeł odnawialnych.

Gruntowa pompa ciepła, system wody lodowej, panele fotowoltaiczne na dachu oraz odzyskiwanie wody deszczowej do utrzymania części wspólnych mają zaspokoić do 80 proc. zapotrzebowania energetycznego kompleksu. - Celem jest nie tylko dążenie do zapewnienia czystej energii, ale też obniżenie kosztów utrzymania — mówi deweloper.



The Elements Resort. Na własność albo na wynajem

Apartamenty w The Elements Resort można kupić na wyłączny użytek własny albo nas wynajem. Operatorem aparthotelu będzie Peninsula Hotel Management.