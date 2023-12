Hotele w kompleksie Warsaw Hub sprzedane

To sprzedaż trzeciego i zarazem ostatniego budynku z portfela Ghelamco w stołecznym kompleksie The Warsaw Hub. Spółka Ghelamco Hotel pozostanie najemcą obu hoteli.

Restauracje i siłownie

Fundusz Corum XL z centralą w Paryżu został właścicielem 21-piętrowej wieży zarządzanej przez sieć IHG Hotels & Resorts. Crowne Plaza oferuje 212-pokoi, a Holiday Inn Express – 218. Łączna powierzchnia wysokościowca to 21 tys. mkw.

W budynku mieści się też restauracja, bary, siłownia, sauna oraz centrum konferencyjne z 30 salami o powierzchni ponad 1,4 tys. mkw.

- Sprzedaż wieży hotelowej to dla nas ważny etap zamykający ogromną inwestycję, jaką była budowa i komercjalizacja kompleksu The Warsaw Hub. Budynek wpisał się w pejzaż Warszawy. Działające w nim Crowne Plaza i Holiday Inn Express to jedyne hotele w rejonie ronda Daszyńskiego – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.