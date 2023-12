Ferie zimowe. Na celowniku góry

Z danych Travelist.pl wynika, że liczba rezerwacji jest dziś o 61 proc. większa niż w 2022 roku. - Duży wpływ ma na to fakt, że ferie w województwie mazowieckim wypadają w tym roku dużo szybciej niż ubiegłym, co przekłada się na rozkład rezerwacji – zaznacza Eliza Maćkiewicz. Zauważa tendencję do skracania długości pobytów. – Dziś to 4,27 dnia, podczas gdy w 2019 było to 4,84 dnia – wskazuje ekspertka.

Nie wszędzie jest drożej

Największym zainteresowaniem cieszą się góry. – Górskie kurorty w naszym kraju wybiera prawie 44 proc. kupujących. To o 7 pkt proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Na drugim miejscu – odwrotnie niż przed rokiem – jest wybrzeże.

- Na zarezerwowanie pobytu nad morzem zdecydowało się 38 proc osób, podczas gdy rok temu było to niemal 43 proc. – podaje Maćkiewicz. - Podium zamykają city breaki z wynikiem mniej niż 10 proc. rezerwacji.

Zdaniem ekspertki portalu wpływ na taki wynik mają z pewnością ceny. - Tylko w przypadku gór można bowiem mówić o ich spadku w porównaniu z 2022 roku. Średni koszt rezerwacji dwuosobowego pokoju w hotelu o standardzie czterech – pięciu gwiazdek lub równorzędnym, z wyżywieniem w pakiecie, wynosi tam 747 zł za dobę. To o 1 proc. mniej niż przed rokiem - wskazuje.

Nad morzem ceny są wyraźnie niższe niż w górach (średni koszt pobytu to 472 zł za noc), jednak w porównaniu z 2022 wzrosły o 10 proc. - Podobnie jak city breaki, które notują ok. 17 proc. wzrostu. Dziś za dobę w pokoju hotelowym trzeba zapłacić tam 502 zł – podaje portal.