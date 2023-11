Black Week w turystyce. Lawina rezerwacji

Największą popularnością wśród klientów cieszyły się końcówka listopada oraz grudzień. – 36 proc. wszystkich rezerwacji dokonano właśnie na te najbliższe daty. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także pierwsze dni stycznia (łącznie ok. 12 proc. rezerwacji), a to m.in. z uwagi na możliwość wydłużenia noworocznych urlopów – tłumaczą przedstawiciele serwisu Travelist.pl. - Dobry wynik odnotowały też terminy wiosenne. Daty od kwietnia do czerwca to łącznie 12 proc. wszystkich rezerwacji, z tego sam czerwiec – 5 proc. Dla porównania święta i sylwester były wybierane przez ok. 1 proc. kupujących. Podobnie majówka i Boże Ciało.

-Wśród wybieranych przez użytkowników portalu kierunków dominowało wybrzeże. Ponad 46 proc. wszystkich rezerwacji dotyczyło obiektów nadmorskich – wskazuje serwis. - Na drugim miejscu uplasowały się polskie góry z wynikiem ponad 32 proc. To znacznie więcej niż przed rokiem, kiedy ten region Polski wybrało 25 proc. klientów. Tegoroczne podium zamykają city breaki. Z tańszych ofert noclegów w największych miastach kraju skorzystało ponad 13 proc. rezerwujących.

W okresie Black Week najtańsze okazały się polskie metropolie. Średnia cena za noc w dwuosobowym pokoju hotelowym wyniosła 408 zł. Nieznacznie drożej było nad morzem – 425 zł. Średnia cena za nocleg w hotelach górskich to 531 zł. To aż o 77 zł mniej niż przed rokiem.

Najpopularniejsze miejscowości to Kołobrzeg, Gdańsk, Szklarska Poręba, Czarna Góra, Mielno, Wisła, Świeradów-Zdrój, Ostróda, Łeba i Mrzeżyno.