Bardzo drogie górskie kurorty

- W żadnym z ośmiu najpopularniejszych górskich kurortów ceny mieszkań nie spadają poniżej 10 tys. zł za metr – wskazują analitycy portalu Otodom. - Najdroższe pozostaje Podhale. Za cenę 32-metrowego apartamentu w Zakopanem można kupić czteropokojowe 100-metrowe mieszkanie w Łodzi.

Z danych Otodom Analytics wynika, że średnia cena mkw. apartamentów wakacyjnych w Zakopanem i Kościelisku to ponad 21 i 22,1 tys. zł. – Kościelisko jest jedyną z ośmiu analizowanych przez nas miejscowości, gdzie w ujęciu rocznym odnotowaliśmy spadek cen – wskazują analitycy serwisu. – 5 –proc. korektą cen zaowocowało pojawienie się większej liczby ofert lokali w cenach poniżej 20 tys. zł mkw.

Ceny w górę

W Zakopanem apartamenty wakacyjne od listopada 2022 do listopada 2023 r. zdrożały średnio o 6 proc. (średnia cena mkw. to 21,2 tys. zł). - To jednak nie stolica Tatr, a Wisła została liderem wzrostów. W ujęciu rocznym apartamenty wakacyjne podrożały tam o 9 proc., średnio do 13 tys. zł za metr – podaje Otodom.

Sporym zainteresowaniem cieszą się także Szczyrk, Krynica –Zdrój, Karpacz i Szklarska Poręba. Przeciętne ceny mkw. lokali w Szczyrku w ciągu roku poszły w górę o 5 proc., do 15,6 tys. zł za mkw., w Krynicy – o 7 proc., do 11,9 tys. zł, w Karpaczu – o 5 proc., do 13,2 tys. zł, a w Szklarskiej Porębie – o 7 proc., do 14,6 tys. zł za mkw. W Ustroniu mieszkania inwestycyjne zdrożały o 2 proc., do 10,7 tys. zł za mkw.