Kompleks Marina Hel Apartamenty powstanie tuz przy linii brzegowej, marinie i złotej plaży na Półwyspie Helskim. W trzech budynkach (cztery i pięć pięter, hale garażowe) spółka Euro Styl z Grupy Dom Development zaplanowała 237 w pełni wykończonych, klimatyzowanych apartamentów. W ofercie są lokale o powierzchni od 25 do 66 mkw. – od jednopokojowych po czteropokojowe.

Apartamenty nad morzem. Dla siebie, dla turystów

Jak informują przedstawiciele dewelopera, zdecydowana większość apartamentów to lokale usługowe (23 proc. VAT) przeznaczone do najmu turystycznego. Część z nich będzie można jednak kupić jako apartamenty mieszkalne (8 proc. VAT). Przyszli właściciele mogą skorzystać z usług operatora – firmy Your Destination – który zajmie się bieżącym zarządzaniem i utrzymaniem lokalu.

W kompleksie zaplanowano spa z widokiem na morze, sale zabaw, fitness, strefy - biznesową, klubową, do spotkań, jogi i warsztatów. Będzie też można korzystać z saun i jacuzzi.

– Branża turystyczna w Polsce ma się coraz lepiej. Półwysep Helski ma ogromny potencjał, a już samo miasto Hel to unikatowe miejsce – mówi cytowany w komunikacie Mikołaj Konopka, prezes spółki Euro Styl, członek zarządu firmy Dom Development. - Działka, którą kupiliśmy, jest położona w pierwszej linii zabudowy od morza, tuż przy marinie i głównym deptaku. To doskonałe miejsce na stworzenie pięknego architektonicznie kompleksu. Marina Hel Apartamenty jest kontynuacją naszych działań na Półwyspie Helskim. W Jastarni wybudowaliśmy kompleks Wydma&Las – dodaje.