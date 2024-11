Deweloper poczeka na klienta

Ogólnopolski deweloper Atal, jak podkreśla Agnieszka Majkusiak, dyrektor sprzedaży w tej firmie, ma różnorodne grupy odbiorców. Jedną z nich są potencjalni beneficjenci programów dopłat do kredytów, do których firma adresuje autorski program „Decyzja na raty”. – Umożliwia on rezerwację mieszkania z gwarancją ceny i ewentualne odstąpienie od umowy do końca marca przyszłego roku, jeśli bank odmówi udzielenia kredytu – mówi Agnieszka Majkusiak.

Program obejmuje mieszkania na większości osiedli Atalu, których budowa jest mniej zaawansowana.

– Nie podnosimy sztucznie cen, aby je później obniżać pod pozorem promocji. Nie preferujemy „wyjątkowych okazji” typu Black Friday – zaznacza dyr. Majkusiak, pytana o promocje. Przyznaje, że na rynku mieszkań są okresy mniejszego i większego popytu. – Teraz sytuacja sprzyja oferowaniu bonusów – mówi.

Także i Atal oferuje w promocji np. miejsca postojowe czy komórki lokatorskie. Obniża też ceny mieszkań z wybranej puli. – Generalnie bierzemy pod uwagę kluczowe czynniki rynkowe, które mogą być przeszkodą w zakupie – to np. wysokość stóp procentowych czy bankowe wymagania dotyczące zdolności kredytowej – mówi Agnieszka Majkusiak. – Dlatego znacznej części kupujących możemy zaproponować korzystne harmonogramy płatności.