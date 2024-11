Ekspert dodaje, że potencjalnych nabywców może zachęcać duży wybór mieszkań. - Wprawdzie miniony miesiąc przyniósł prawdopodobnie spadek nowej podaży mieszkań, to były jednak wyjątki. To m.in. Poznań, gdzie deweloperzy wprowadzili ich do sprzedaży więcej niż w całym trzecim kwartale. W efekcie zwiększyli sprzedaż lokali, po bardzo słabym pod tym względem wrześniu – zaznacza ekspert.

Czytaj więcej Nieruchomości Parkingi na specosiedlach. Zapis, który miał odblokować inwestycje, wypadnie z ustawy Przepis znoszący obowiązek budowy określonej liczby miejsc postojowych na osiedlach powstających na mocy specustawy mieszkaniowej nieoczekiwanie znalazł się w projekcie ustawy powodziowej. - Będzie z niej wykreślony – zapowiada resort rozwoju.