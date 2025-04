Sejm przyjął 24 kwietnia nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa ta zobowiązuje deweloperów do publikowania na swojej stronie internetowej cen ofertowych mieszkań. Deweloperzy mają uaktualniać informacje o zmianie ceny na swojej stronie internetowej z dniem, w którym zmiana nastąpiła. Dane dostępne na stronach internetowych deweloperów będą także automatycznie przekazywane do rządowego serwisu dane.gov.pl, który umożliwi klientom łatwe dotarcie do cen, gdyby deweloper próbował je ukryć na swojej stronie. Ceny trzeba będzie ujawniać bez względu na rodzaj umowy – zatem nawet jeśli jest to umowa rezerwacyjna czy przedwstępna, a nie jedynie deweloperska.

Jawne ceny sprzedaży mieszkań u dewelopera. Trzeba chronić tych którzy chcą kupić mieszkanie

Nowe przepisy zaproponowane w poselskim projekcie Polski 2050 – Trzecia Droga mają ochronić potencjalnych kupujących przed nieuczciwymi praktykami deweloperów.

– Deweloperzy powinni przekazywać konsumentom kompletne, rzetelne i aktualne informacje na temat cen oferowanych mieszkań. W pełni popieramy więc ideę projektu Polski 2050 – mówi Maciej Wandzel, prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich, i dodaje: – Nasza organizacja jest za transparentnymi regułami funkcjonowania rynku deweloperskiego. Dlatego też zgłosiliśmy propozycję, żeby oprócz cen na stronach internetowych inwestycji znalazł się również prospekt informacyjny będący kompendium wiedzy o przedsięwzięciu i okolicy, w której powstaje. Cieszy nas fakt, że ta propozycja została przyjęta.

Ustawa wprowadza przepisy na korzyść kupującego także w przypadku podania rozbieżnych cen.