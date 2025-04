Średnia cena w przypadku mieszkania dwupokojowego wzrosła maksymalnie o 6 proc. w Katowicach (9,9 tys. zł/mkw.), podczas gdy w większości lokalizacji o 1–4 proc. Trzypokojowe mieszkania zdrożały maksymalnie o 6 proc. w Gorzowie Wielkopolskim (7,8 tys. zł/mkw.) i Katowicach (9,5 tys. zł/mkw.), ale najczęściej o 1–3 proc.

Skąd się biorą wzrosty cen mieszkań

Biorąc pod uwagę ograniczony popyt na mieszkania wzrost cen może zaskakiwać.

– Wzrosty cen w mniejszych stolicach regionalnych mogą wynikać z prób dopasowania ich do limitu 10 tys. zł za metr, który ma obowiązywać w rządowym programie „Pierwsze Klucze”. Oczywiście nie sposób ocenić, czy na pewno na sprzedających zadziałał już sam efekt zapowiedzi programu, ale nie można tego wykluczyć – uważa Rafał Bieńkowski.

Porównując ceny rok do roku, w większości miast są one wyższe. Wyjątkiem są największe miasta, czyli Warszawa, Kraków i Wrocław. Tam średnie ceny albo są na takim samym poziomie, jak na początku 2024 r., albo są niższe.w zależności od liczby pokoi - od 1 do 3 proc.

Klienci chętnie przeglądają ogłoszenia

Jak mówi Rafał Bieńkowski, w I kwartale 2025 r. osoby poszukujące mieszkań chętniej przeglądały ogłoszenia z rynku wtórnego niż w IV kwartale 2024 r. Liczba kontaktów nawiązanych z ogłoszeniodawcami w portalu Nieruchomosci-online.pl wzrosła o 7 proc.