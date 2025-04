O precedensowym wyroku, jaki zapadł we wtorek 8 kwietnia 2025 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe, informuje branżowy portal wysokienapiecie.pl.



Sprawa dotyczyła właściciela mieszkania, który w lutym 2023 roku wystąpił do zarządu wspólnoty o zgodę na montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych przy prywatnym miejscu postojowym w garażu. Takiej zgody nie uzyskał, więc rok później zdecydował się wystąpić na drogę sądową.



- Sprawa wyglądała tak, jakby zarząd wspólnoty szukał kruczków prawnych, aby zablokować montaż stacji ładowania przy moim miejscu parkingowym – tłumaczył w rozmowie z portalem Krzysztof, właściciel mieszkania, który chciał zamontować stacje ładowania przy miejscu parkingowym. Choć ekspertyza sporządzona na jego zlecenie, zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności, wykazywała brak przeciwwskazań do instalacji stacji ładowania, zarząd konsekwentnie unikał wydania zgody – ani jej nie udzielał, ani nie odmawiał.

Ostatecznie, wyrokiem sądu, zarząd wspólnoty został zobowiązany do złożenia oświadczenia woli o następującej treści: „Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej (...) wyraża zgodę Panu Krzysztofowi (...) na instalację i eksploatację punktu ładowania samochodu elektrycznego o mocy do 11 kW, na miejscu postojowym nr (...) do niego należącym, położonym w budynku w Warszawie (...) zgodnie z brzmieniem 'Ekspertyzy w sprawie możliwości i sposobu zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych' sporządzonej przez mgr inż. (...)”.