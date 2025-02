Nowe Promenady, osiedle TRU Development, powstają w rejonie zbiegu ulic Czochralskiego i Miłosza we Wrocławiu. – To miejsce o industrialnym dziedzictwie, które przez lata pełniło funkcje magazynowe i kolejowe – mówią przedstawiciele inwestora. - W ostatnich latach teren ten przechodzi metamorfozę, wpisując się w szerszy trend rewitalizacji obszarów postindustrialnych i adaptacji ich do współczesnych potrzeb mieszkaniowych i usługowych.

Tarasy na dachach ze strefami rekreacyjnymi

Drugi etap osiedla Nowe Promenady obejmuje 220 mieszkań o powierzchni od 29 do 107 mkw. W ofercie są także lokale dwupoziomowe. – Zaprojektowanie mieszkań dwupoziomowych pozwala zaoferować na osiedlu standard kojarzony z domami jednorodzinnymi. To odpowiedź na potrzeby klientów poszukujących większej swobody w aranżacji – mówi Henryk Wojciechowski, prezes TRU Development, wrocławskiej spółki deweloperskiej.

Na dachach budynków deweloper zaplanował tarasy z prywatnymi strefami wypoczynku, z widokiem na panoramę Wrocławia.