Erbud to duży gracz, ma nawet 150 budów. Więc gdzieś tam możemy pewne usługi ładnie pakietować i wypracowywać przyzwoitą średnią dla całego segmentu. Pomimo barier, które możemy napotkać, staramy się segregować odpady u źródła, czyli na budowie – tu najważniejsze jest odpowiednie planowanie obiegu odpadów, zamawianie mniejszych pojemników na poszczególne frakcje itd. Ale oczywiście zdarza się, że z różnych powodów nie możemy realizować wszystkich założeń bezpośrednio na budowie, więc kwestią kluczową jest wybór odpowiedniej firmy do odbioru odpadów, ponieważ tylko wyspecjalizowany w tym podmiot zapewnia prawidłową segregację odpadów budowlanych.

Czytaj więcej Nieruchomości Odpady budowlane do recyklingu Na składowiska ma trafiać mniej odpadów budowlanych. Nadchodzą zmiany w ich segregacji. Czy firmy są na nie gotowe?

Także Iwona Hutyra, menedżer zespołu środowiska i zielonego biznesu w spółce Skanska Central Europe, ocenia, że największym problemem, z którym mierzy się branża, jest ograniczona liczba podmiotów mających uprawnienia do odbioru i zagospodarowania nieposegregowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

– Firmy budowlane muszą mieć pewność, że odpady trafią do odpowiednich podmiotów, które zapewnią ich segregację na wymagane frakcje oraz mają decyzję na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane. Zezwolenie tylko na zbieranie odpadów jest niewystarczające – zaznacza Hutyra. – Choć przepisy nie zakazują wprost przekazywania zmieszanych odpadów budowlanych podmiotom zajmującym się ich zbieraniem, to ich segregacja przez kolejnego posiadacza traktowana jest już jako przetwarzanie odpadów – wyjaśnia.

Jak dodaje, liczba dostępnych odbiorców zmalała, a koszty wywozu niesegregowanych odpadów znacznie wzrosły, co jest dużym obciążeniem dla firm budowlanych. Ekspertka wskazuje też na brak wystarczającej ilości instalacji do przetwarzania odpadów. - A przez to, paradoksalnie, za niektóre wysegregowane frakcje odpadów takie jak np. gips, odbiorcy odpadów oferują cenę znacznie wyższą niż za odbiór zmieszanych odpadów budowlanych, co nie sprzyja budowaniu świadomości korzyści segregacji odpadów – zauważa Iwona Hutyra.



Podkreśla, że Skanska od dawna przykłada wagę do odpowiedzialnej gospodarki odpadami. – Firma dostosowała się do nowych przepisów, segregując odpady na sześć wymaganych frakcji tam, gdzie to jest możliwe. Wprowadziliśmy procedury i szkolenia dla pracowników, aby zapewnić prawidłową segregację już na placach budowy – mówi.