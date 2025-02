Amortyzacja podatkowa a bilansowa

Jak podkreśla pełnomocniczka spółki Katarzyna Nosal doradca podatkowy, partner KPMG w Polsce rozstrzygnięcie NSA w spornych sprawach jest precedensowe i może mieć istotne znaczenie dla rozliczeń innych spółek nieruchomościowych.

– Z ustnych motywów uzasadnienia NSA wynika bowiem przede wszystkim to, że wszystkie spółki nieruchomościowe mają prawo do rozpoznania amortyzacji podatkowej jako koszt. W szczególności NSA nie zgodził się z koncepcją fiskusa, że w przypadku spółek które nie dokonują amortyzacji bilansowej należy przyjąć, że amortyzacja bilansowa wynosi zero, co wyłącza prawo do amortyzacji podatkowej. To bardzo ważna konstatacja. W praktyce bowiem oznacza to, że wartość amortyzacji podatkowej powinna być odnoszona do hipotetycznej wartości amortyzacji bilansowej, która byłaby wykazywana, gdyby środki trwałe były amortyzowane bilansowo – podkreśla Katarzyna Nosal.

W ocenie pełnomocniczki komentowane wyroki NSA są więc bardzo pozytywne dla spółek nieruchomościowych, bo duża ich część wycenia swoje aktywa do wartości godziwej i nie dokonuje ich amortyzacji bilansowej. Fiskus zaś dotychczas kurczowo trzyma się tezy, że w takiej sytuacji nie ma amortyzacji podatkowej.

– A takie stanowisko oznaczało, że skoro amortyzacja podatkowa była porównywana do amortyzacji bilansowej, której nie było, to spółka nieruchomościowa w ogóle nie miała prawa do amortyzacji podatkowej i w konsekwencji traciła podatkowo – wyjaśnia Katarzyna Nosal. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 788/23