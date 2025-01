Nie najlepsze nastroje na rynku nieruchomości

Czytaj więcej Nieruchomości Przedmieścia kuszą niższymi cenami mieszkań Mieszkania na przedmieściach są nawet o kilkadziesiąt procent tańsze niż w centrach. Ale są tacy, którzy z nich wracają.

- Nadal mamy do czynienia z relatywnie wysoką inflacją, która w 2025 r. będzie wciąż wynosić ok. 5 proc. (dalej pozostając poza celem inflacyjnym), co nie daje wielkich nadziei na bardzo szybkie i duże obniżki stóp procentowych - mówi Bogusław Półtorak. - Dobrą informacją jest jednak to, że inflacja wydaje się być pod kontrolą. Możliwości niewielkich obniżek mogą się pojawić w drugiej połowie roku.

W badaniu, które portal ogłoszeniowy Nieruchomosci-online.pl przygotowuje we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, wzięło udział niemal 1,5 tys. agentów nieruchomości z całej Polski.