Sprzedający mieszkania odpuszczają. Korekty cen w ogłoszeniach

W segmencie mieszkań jednopokojowych było też kilka przypadków stabilizacji cen. - W takich miastach jak Kraków, Poznań, Toruń, Gorzów Wielkopolski i Kielce średnia cena ofertowa mieszkań w porównaniu z trzecim kwartałem zmieniła się ( poszła w górę lub w dół) o mniej niż 1 proc., a więc prawie niezauważalnie – podaje Bieńkowski.

Mieszkania dwupokojowe. „Mniej lokali z życzeniowymi cenami”

Rynek mieszkań dwupokojowych stabilizował się w ośmiu miastach wojewódzkich. To Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Toruń i Wrocław. Spadek średniej ceny ofertowej o 2-3 proc. serwis Nieruchomosci-online.pl odnotował w Warszawie, Gdańsku, Gorzowie Wlkp. i Lublinie. W pozostałych analizowanych miastach średnia cena ofertowa takich lokali wzrosła od 1 do 5 proc.

– Wygląda więc na to, że w ofercie pojawia się nieco mniej mieszkań z życzeniowymi cenami ofertowymi. Z relacji uczestników rynku można też wywnioskować, że wśród niektórych sprzedających narastają obawy przed rzeczywistą korektą cen - już tych transakcyjnych – podkreśla Rafał Bieńkowski. - Część właścicieli decyduje się więc od razu realniej podchodzić do ceny ofertowej, aby zwiększyć szansę na sprawną sprzedaż.

Pewnym zaskoczeniem, jak ocenia Bieńkowski, może być sytuacja na rynku większych mieszkań. - Okazuje się, że jeśli chodzi o lokale trzypokojowe – czyli teoretycznie te trudniej sprzedawalne – wciąż przeważały dalsze wzrosty średniej ceny ofertowej. Dotyczyło to dziesięciu miast, chociaż trzeba podkreślić, że oczekiwania sprzedających nie wzrosły tam jakoś drastycznie. To najczęściej o 2-3 proc. kwartał do kwartału – podaje ekspert.

Bieńkowski komentuje, że w ostatnich miesiącach ceny ofertowe mieszkań z rynku wtórnego w niektórych lokalizacjach nieco bardziej dostosowały się do słabnącego popytu, ale w ujęciu rok do roku jest oczywiście drożej. - Gdy porównamy grudzień 2024 r. z grudniem 2023 r., widać, że mieszkania są droższe od 3 do 13 proc. w zależności od miasta i metrażu – podkreśla.