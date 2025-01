Mniej za mieszkanie od dewelopera. Sprzedaż lokali podskoczy?

Analitycy mówią o dużej podaży nowych mieszkań. Deweloperzy muszą więc walczyć o klientów. Jak mówią eksperci portalu Tabelaofert.pl, firmy deweloperskie muszą też walczyć o bankowe finansowanie inwestycji. – Muszą się więc wykazać odpowiednim poziomem przedsprzedaży mieszkań. Im szybciej go osiągną, tym szybciej podmiot finansujący uruchomi środki na budowę osiedla. Stąd właśnie atrakcyjne, niższe od średniej ceny mieszkań w najświeższych inwestycjach – wyjaśnia Robert Chojnacki założyciel portalu Tabelaofert.pl. - Analiza danych pokazuje, że w przypadku ponad 12,5 tys. lokali cena ofertowa wzrosła. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy deweloper osiągnął już wymagany poziom przedsprzedaży – wyjaśnia.

Czytaj więcej Nieruchomości Kiedy deweloperzy zwiększą obroty Deweloperzy deklarują, że postawią na zielone osiedla. Popyt na lokale będzie zależał od warunków kredytowych.

Rynki mieszkaniowe są bardzo zróżnicowane

Robert Chojnacki zwraca też uwagę na zróżnicowanie rynków mieszkaniowych. – Do danych o średniej cenie metra kwadratowego lokali trzeba więc podchodzić ostrożnie – zaznacza. - Dla przykładu w Krakowie w cennikach podniesiono ceny aż dwukrotnie większej liczbie mieszkań niż obniżono, ale średnie cena metra kwadratowego spadła o 1,4 proc. Dlaczego? Bo jednocześnie weszło więcej nowych inwestycji z niższą ceną w tańszych lokalizacjach. Podobnie było też w Warszawie – wyjaśnia.

Foto: mat.prasowe

Odwrotny trend zaobserwowano w Szczecinie, gdzie nie podnoszono cen mieszkań, ale nowa droższa oferta spowodowała, że cena średnia cena metra kwadratowego lokali nie spadła, chociaż obniżono wiele cenników.

-Dlatego też, aby się dowiedzieć, co się dzieje na rynku, warto przeanalizować właśnie to co dzieje się w cennikach firm deweloperskich. A te dane pokazują, że najlepiej z punktu widzenia kupującego jest w Gdańsku, Gdyni, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i w Szczecinie, gdzie w grudniu więcej mieszkań taniało niż drożało – podaje Ewa Palus, główny analityk Rednet Property Group.