Poza Łodzią dwucyfrową podwyżkę (10 proc.) serwis odnotował także w Łodzi (do niemal 11,5 tys. zł za mkw. w grudniu ub.r.).

- Na trzecim miejscu jest Poznań (ok. 13,3 tys. zł za mkw.), gdzie podwyżka wyniosła 8 proc. Z kolei w Trójmieście (ok. 16 tys. zł mkw.) średnia ofertowa cena nowych mieszkań poszła w górę o 7 proc., w Krakowie (ok. 16,5 tys. zł za mkw.) i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli (11,2 tys. zł mkw.) – o 6 proc. – podaje Marek Wielgo.

Ekspert zaznacza, że Wrocław jest jedyną metropolią, w której w ostatnich sześciu latach średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym rosła w dwucyfrowym tempie. - Do 2024 r. podobnie było w Krakowie, ale ubiegły rok przyniósł ostre hamowanie podwyżek. Także w Warszawie miniony rok żegnamy z najniższą od sześciu lat podwyżką średniej ceny, choć w stolicy zdarzał się już jej jednocyfrowy wzrost – zaznacza ekspert. - Cieszyć może przede wszystkim to, że w drugiej połowie ubiegłego roku wzrost średniej ceny metra kwadratowego został wyhamowany. Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że także w grudniu średnia we wszystkich metropoliach utrzymała poziom z listopada lub nawet minimalnie spadła (o 1 proc. w Trójmieście).

Czy nowe mieszkania w 2025 roku stanieją

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl stawiają pytanie, czy w największych miastach możliwa jest w tym roku stabilizacja, a może nawet niewielki spadek średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań?