To nie skończyło jednak sprawy dodatkowych kosztów, bo ostatecznie obciążona opłatą za czynności kontrolne została wspólnota mieszkaniowa. Ta też nie poczuwała się do obowiązku uiszczenia ponad 500 zł. Przekonywała, że powinien je zapłacić administrator.

To jednak nie przekonało organu odwoławczego. W jego ocenie nie sposób uznać, że w spornym przypadku to spółka – administrator – posiada uprawnienia decyzyjne i pełni funkcję zarządzającego nieruchomością. Ta realizuje jedynie na rzecz wspólnoty określone usługi, które może wykonywać w ścisłym porozumieniu ze zleceniodawcą. Zatem decyzyjność pozostaje przy wspólnocie mieszkaniowej, a spółka w zakresie czynności związanych z administrowaniem obiektem pełni jedynie funkcję doradczą. Urzędnicy tłumaczyli co prawda, że nie oceniali i nie kwestionowali zapisów umowy dotyczących obowiązków administratora w zakresie utrzymania czystości w częściach wspólnych obiektu. Ich zdaniem jest to jednak kwestia stosunku zobowiązaniowego pomiędzy wspólnotą a spółką i nie ma wpływu na postępowanie administracyjne.

Wspólnota poszła do sądu, ale wiele nie wskórała. WSA zgodził się, że pomimo obowiązywania w dacie kontroli umowy o administrowanie nieruchomością wspólną to skarżąca, a nie administrator, powinna być obciążona kosztami kontroli sanitarnej.

Kontrola sanitarna bloku wielorodzinnego

Sąd przypomniał, że za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Nie pobiera się ich jedynie wówczas, gdy w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia wymagań.

Tymczasem w spornej sprawie kontrola sanitarna wykazała naruszenie, tj. niedopełnienie obowiązku utrzymywania nieruchomości – m.in. usuwania odchów zwierząt – w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.