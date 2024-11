WSA nie kwestionował, że inwestor je uzyskał, ale z terminem ważności na 31 grudnia 2021 r. I o ile decyzja organu I instancji pozwalająca na budowę datowana jest na 12 czerwca 2020 r., o tyle już decyzja wojewody na 26 stycznia 2024 r.

Wojewoda zaś błędnie ocenił, że skoro uzgodnienie konserwatora było aktualne na dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia na budowę, przesłanka posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń itd. jest spełniona.

WSA przypomniał, że wymóg oznaczenia terminu ważności pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wprowadziło rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. dotyczące prowadzenia prac konserwatorskich. Nie bez znaczenia okazało się też to, że wojewoda w spornej sprawie orzekał co do jej istoty. Jak bowiem tłumaczył WSA, sprawa zawisła przed wojewodą, zgodnie z zasadą dwuinstancyjności, wymagała ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia. A gdy organ odwoławczy reformuje decyzję i rozstrzyga sprawę merytorycznie, to musi wziąć pod uwagę realizację określonych prawem warunków w chwili wydawania własnego orzeczenia.

Czytaj więcej Nieruchomości Zalegalizowanie samowoli przesądziło o własności Przekształcenie użytkowania wieczystego z mocy prawa dotyczy nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe na 1 stycznia 2019 r. i nie zależy od innych warunków.

Troska o zabytki to nie zwykła formalność

Zdaniem sądu, gdyby zaakceptować, że wojewoda może decydować o pozwoleniu budowlanym bez istniejącego w obrocie prawnym pozwolenia konserwatora, decyzja merytoryczna byłaby wydawana bez wymaganego prawem stanowiska innego organu. W konsekwencji odstąpienie przez wojewodę od weryfikacji legitymowania się przez inwestora pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych w strefie ochrony konserwatorskiej, gdzie planowana jest inwestycja, oznaczałoby zniweczenie ustawowych celów związanych z ochroną zabytków.

WSA przypomniał również, że wszelkie uzgodnienia i opinie powinny być aktualne na dzień złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. I to w interesie inwestora leży zadbanie o aktualność załączonych dokumentów, także w przypadku, gdy pozwolenie nie zostało wydane w terminie. Wyrok jest nieprawomocny.