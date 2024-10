Spłata kredytu męża nie zabrała ulgi

Kobieta zaskarżyła interpretację, ale w pierwszej instancji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) w Warszawie przegrała. Tak samo jak fiskus stwierdził, że pieniądze ze sprzedaży lokum faktycznie zostały w części wydane na inny cel niż mieszkaniowy.

Inaczej na problem spojrzał dopiero NSA. Uznał, że dochodem z odpłatnego zbycia nieruchomości wolnym od podatku jest ten, który w świetle art. 19 ust. 1 ustawy o PIT nie może zostać pomniejszony o kwoty związane ze spłatą zobowiązań rzeczowych obciążających nieruchomość, w tym spłatę zadłużenia hipotecznego. Nie był to jedyny argument przemawiający na korzyść podatniczki.

NSA przypomniał, że zgodnie z orzecznictwem wydatki na własne cele mieszkaniowe nie muszą być ponoszone z tych samych fizycznie środków (nominałów), które podatnik uzyskał od nabywcy nieruchomości. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest bowiem wydatkowanie wartości uzyskanego z niej przychodu. Przyjmuje się jedynie, że musi to nastąpić po wcześniejszym przyroście majątku podatnika, związanym ze sprzedażą nieruchomości.

Wskazując na regulacje dotyczące hipoteki, NSA zauważył, że spłacając z ceny mieszkania zabezpieczone na nim zadłużenie, podatniczka uwolniła się ze swojej odpowiedzialności rzeczowej. To skutkowało wykreśleniem hipoteki. Niemniej sama nie była kredytobiorcą i spłaciła cudzy dług, tj. męża, z którym nie miała wspólności majątkowej małżeńskiej.

Tym samym – jak tłumaczył sąd – zgodnie z art. 518 § 1 pkt 1 kodeksu cywilnego doszło do ustawowej subrogacji. Tzn. przypadku, gdy dłużnik rzeczowy, spłacając cudzy dług dobrowolnie, nabywa jednocześnie wobec dłużnika osobistego banku roszczenie o jego zapłatę (zwrot).

Jak podkreślił NSA, w spornej sytuacji oznaczało to, że z chwilą spłaty długu hipotecznego na rzecz banku w majątku podatniczki pojawiła się wierzytelność o takiej samej wartości wobec dłużnika hipotecznego. Jej spłata przez męża sprawiła, że w majątku żony nie doszło do żadnego uszczerbku, bo otrzymała to, co wydała ze sprzedaży mieszkania na kredyt. Zwrot od męża jako dłużnika osobistego banku był zatem związany wyłącznie bezpośrednio ze sprzedaną nieruchomością.