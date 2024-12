Przez wynajem na doby wspólnota zapłaci więcej

Skarga wspólnoty

Wspólnota nie zgadzała się z taką oceną i wykładnią przepisów. W skardze nie kwestionowała co prawda, że informacje na portalach zamieszczane są za wiedzą i zgodą właściciela nieruchomości. Niemniej w jej ocenie stanowią one jedynie oferty handlowe, a nie potwierdzenie dojścia do skutku umowy najmu krótkotrwałego. Podobnie rejestry i ewidencje, które zawierają ogólne informacje na temat prowadzenia w danym lokalu działalności gospodarczej, w tym hotelarskiej. Nie odnoszą się zaś w żaden sposób do tego, czy w konkretnym miesiącu nieruchomość została wynajęta. Zdaniem skarżącej fakt, czy w danym miesiącu doszło do wynajęcia przez właściciela danego mieszkania, potwierdzić może tylko jego oświadczenie.

Czytaj więcej Nieruchomości Ogród zimowy bez zgłoszenia i uchwały do rozbiórki Na własną oranżerię na dachu wspólnego garażu potrzebna jest m.in. zgoda wszystkich właścicieli lokali w budynku. Zadysponowanie bowiem częścią we współwłasności i wykonanie na niej jakichkolwiek robót budowlanych wymaga uchwały całej wspólnoty.

Olsztyński WSA uznał jednak, że zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdza wykorzystywanie części nieruchomości do wynajmu krótkoterminowego. A urzędnicy słusznie dali pierwszeństwo dowodom wynikających z rejestrów urzędowych przed innymi, w szczególności przed pisemnymi oświadczeniami właścicieli lokali, zaprzeczających prowadzeniu wynajmu krótkoterminowemu.

Niemniej zdaniem sądu dopuszczalne i wiarygodne były też dowody potwierdzające wynajem lokali, a uzyskane z portali rezerwacyjnych. Skarżąca nie podważyła bowiem ich wiarygodności. Zaś rezerwacje były potwierdzone, a na portalach zamieszczano także opinie najemców sporządzane po skorzystaniu z oferty wynajmu.

WSA zauważył, że w przypadku nieruchomości w części zamieszkałej, a w części niezamieszkałej opłata za śmieci to suma należności obliczonych dla każdej z nich. W konsekwencji w spornej sprawie były podstawy do wydania decyzji określającej opłatę w części nieobjętej deklaracją, a dotyczącą nieruchomości niezamieszkałej, na której organ wykazał powstawanie odpadów komunalnych.

Sąd nie zgodził się, że na sprawie mogła zaważyć procedura odebrania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Nie można jej było zastosować do właścicieli poszczególnych mieszkań, bo w znaczeniu procesowym stroną postępowania była skarżąca wspólnota.