Zdaniem kobiety projekt nie spełnia wymogów rozbudowy domu jednorodzinnego. Planowany obiekt jest bowiem w istocie budynkiem wielomieszkaniowym w zabudowie szeregowej, zaś posesja sąsiada rozszerza się i osiąga szerokość do 25 m, pozwalając na posadowienie takich obiektów, które nie kolidują z najbliższym otoczeniem.

Te argumenty nic nie dały. Wojewoda tłumaczył, że wezwał inwestorkę do wyjaśnień, dlaczego w jej projekcie w obrębie jednego mieszkania przewidziano dwie klatki schodowe prowadzące z parteru na piętro. I jaki był powód zaprojektowania dla dwóch lokali mieszkalnych sześciu łazienek. Kobieta wyjaśniła, że rozbudowa budynku nie ma na celu przystosowania go do funkcji wielomieszkaniowej w zabudowie szeregowej, lecz dostosowanie go do potrzeb jej rodziny i utworzenia domu wielopokoleniowego, zaś ilość łazienek ma podnieść jego standard.

Te tłumaczenia i sprawdzenie dokumentacji utwierdziły wojewodę w przekonaniu, że w wszystko jest w porządku.

Do innych wniosków doszedł dopiero gliwicki WSA, do którego poskarżyła się niezadowolona sąsiadka. Sąd zauważył, że organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Tymczasem w ramach postępowania wyjaśniającego przed wojewodą został zmieniony projekt budowlany. W konsekwencji zaskarżona decyzja obarczona jest wadą, bo nie wynika z niej, który projekt budowlany został przyjęty i ma stanowić podstawę ewentualnych prac. I nie było to jedyne uchybienie.

Zdaniem WSA w sprawie przedwcześnie uznano, że planowana inwestycja spełnia wszystkie wymogi. Nie ma wątpliwości, że w przypadku spornej inwestycji w części nie została zachowana minimalna odległość od granicy z sąsiednią działką. Takie rozwiązanie jest co prawda dopuszczalne, ale wyjątkowo. Wymaga nie tylko zaistnienia szczególnych okoliczności wymienionych w stosownych przepisach. Jak podkreślił sąd, wymaga także dbałości organu architektoniczno-budowlanego o poszanowanie interesów osób trzecich będących właścicielami sąsiedniej nieruchomości, w pobliżu której planowany obiekt ma powstać. W rezultacie urzędnicy muszą dołożyć szczególnej staranności nie tylko przy ustalaniu, czy zachodzą określone przesłanki prawne. Mają też obowiązek zbadać, czy inwestycja realizowana przy granicy z działką sąsiednią lub w zbliżeniu do niej nie zakłóca korzystania z sąsiedniej nieruchomości ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości.