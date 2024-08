W toku konsultacji publicznych uwagi do projektu zgłosiło blisko 200 podmiotów, wskazując przede wszystkim, że w ich ocenie projekt doprowadzi do znacznego wzrostu opodatkowania majątku przedsiębiorstw.

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów opublikowało niezwykle obszerne (ponad 400 stron) odniesienie do zgłoszonych uwag. Szczegółowa lektura tego dokumentu pokazuje, że Ministerstwo bardzo rzeczowo podeszło do procesu konsultacji i szuka rozwiązań kompromisowych. I chociaż nie znamy jeszcze finalnego kształtu przepisów to już ze wspomnianego dokumentu można wyciągnąć wiele ciekawych dla przedsiębiorców wniosków.

Całość techniczno-użytkowa

Tytułem przykładu – wiele kontrowersji budziło wprowadzenie do nowych przepisów regulacji, zgodnie z którą częścią budowli miały być urządzenia i instalacje stanowiące wraz z tą budowlą całość techniczno-użytkową. Budowle to dla przedsiębiorców duże obciążenie finansowe – są opodatkowane stawką 2 proc. od ich wartości.

Jak wskazywano w toku konsultacji, całość techniczno-użytkowa byłaby więc problemem – nie tylko dlatego, że czasem trudno ocenić co to jest i jaki obiekt może być tą „całością techniczno-użytkową” z budowlą. Obawy budziło też to, że taki zapis mógłby doprowadzić do uznania za opodatkowane obiektów, które obecnie często są przez przedsiębiorców nieopodatkowywane. Mogłoby to dotknąć np. znaków drogowych czy progów zwalniających posadowionych na parkingach. Skutek jest oczywisty – wyższy podatek dla przedsiębiorców.

Wyroby budowlane

Innym kontrowersyjnym zapisem ustawy była regulacja zgodnie z którą, aby dany obiekt był budowlą powinien on być „wykonany z użyciem wyrobów budowlanych”.