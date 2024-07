Przewóz 42 powstaje w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Do sprzedaży trafiły mieszkania w pięciopiętrowym budynku B.

Kilka pakietów wykończeniowych

Deweloper, spółka Atal, w budynku B zaplanował 126 mieszkań o powierzchni od 27 do 128 mkw. – od kawalerek po lokale z pięcioma pokojami. Budynek zaprojektował krakowski zespół architektów Atalu.



Ceny mieszkań na osiedlu Przewóz 42 wahają się od 12,1 tys. do 17 tys. zł za metr w standardzie deweloperskim. Firma oferuje tez kilka pakietów wykończeniowych – do metra mieszkania, w zależności od standardu wykończenia, trzeba dopłacić co najmniej 1 tys. zł.

W podziemnym garażu obok stanowisk parkingowych zaplanowano także komórki lokatorskie.