Spółka deweloperska Atal debiutuje w Szczecinie. Inwestycja Heyki City Atal będzie się składać z czterech budynków. Na szczycie najwyższego, 16-piętrowego bloku, powstanie taras widokowy.

Mieszkania i lokale usługowe

Do oferty Atalu w Szczecinie weszło 387 mieszkań o powierzchni od 26 do 126 mkw. – od kawalerek po lokale z pięcioma pokojami. Ceny mieszkań wahają się od 12,2 do 20,3 tys. zł za metr w standardzie deweloperskim. Zainteresowani wykończeniem mieszkania pod klucz do metra dopłacą od 1 tys. do 1,5 tys. zł, w zależności od standardu.

Zaplanowano także 29 lokali usługowych. Sprzedaż powierzchni użytkowych rozpocznie się później.

Rekreacja i miejsca spotkań

Jak mówią przedstawiciele dewelopera, osiedle Heyki City, połączy przestrzeń mieszkalną, rekreacyjną i usługową. Jedno z osiedlowych pomieszczeń Atal przeznaczył na miejsce spotkań dla mieszkańców osiedla.

W garażu podziemnym będzie można zamontować stacje ładowania pojazdów elektrycznych. - Tereny zewnętrzne zaprojektowano tak, aby zagospodarować wyjątkową okolicę nad rzeką. Tuż nad wodą powstaną klimatyczne bulwary – zapowiada deweloper.