Rośnie Atal Strachowicka

Na drugi etap osiedla składa się osiem budynków – od czterech do pięciu kondygnacji.

Od kawalerek po cztery pokoje

Mniej więcej połowa mieszkań w drugim etapie wrocławskiego osiedla Atalu to lokale trzypokojowe. W ofercie są także kawalerki i mieszkania z dwoma i czterema pokojami. Do mieszkań na parterze są przypisane zielone ogródki. Ceny lokali wahają się od 11,3 tys. do 13 tys. zł za metr.

Klienci zainteresowani wykończeniem mieszkania pod klucz mogą wybrać jeden z trzech pakietów wykończeniowych. W zależności od standardu do metra mieszkania trzeba doliczyć od 1 tys. do 1,5 tys. zł. Za projekt odpowiadał wrocławski zespół architektów Atalu.

Rozbudowana infrastruktura

Jak mówią przedstawiciele dewelopera, atutem osiedla będzie m.in. staw. Niedaleko inwestycji są szkoły, przedszkola, żłobki.Są też punkty gastronomiczne i rekreacyjne (siłownie, kluby fitness, boiska).

- Tereny w pobliżu osiedla zachęcają do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Wszystko za sprawą zieleni, parków, stawów – mówią przedstawiciele dewelopera.