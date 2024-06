Wiślany Mokotów - osiedle spółki Spravia w Warszawie

Osiedle Wiślany Mokotów powstaje przy ul. Dywizjonu AK „Jeleń” w Warszawie. Teraz do oferty trafiły mieszkania z kolejnych etapów inwestycji.

W ósmej części prowadzonej od wielu lat inwestycji Wiślany Mokotów powstaną trzy budynki z 88 mieszkaniami o powierzchni od 39 do 87 mkw. – od dwóch do czterech pokoi. Ceny lokali w tym etapie zaczynają się od 15,5 tys. zł za metr. Do części mieszkań są przypisane przydomowe ogródki.

W etapie z willami deweloper zaplanował dwa trzypiętrowe budynki z 40 apartamentami od 44 do 115 mkw. (od dwóch do czterech pokoi). Mieszkania w tych budynkach są wyceniane na minimum 19,3 tys. zł za metr.

W sumie oferta powiększy się o 128 mieszkań. Lokale mają być gotowe w sierpniu 2026 roku. Za projekt architektoniczny Wiślanego Mokotowa odpowiada pracownia Europrojekt.

Mokotowskie osiedle z miejscami do rekreacji

Na zielonym terenie osiedla pojawią się miejsca do rekreacji z różnorodną roślinnością i leżakami. - Aby zatrzymać wodę opadową na osiedlu, zaplanowaliśmy ogrody deszczowe, a osiedlowa zieleń zostanie wyposażona w system nawadniania – zapowiada deweloper.