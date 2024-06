Yareal podpisał umowę z generalnym wykonawcą osiedla Mokopolis, firmą Fine Tech Construction. W kaskadowym budynku (od czterech do dziewięciu pięter) powstanie ponad 200 mieszkań. Większość z nich to dwu- i trzypokojowe lokale o powierzchni 35-87 mkw. W ofercie znajdą się także kawalerki i duże mieszkania do 120 mkw. Na górnych piętrach powstaną tarasy o powierzchni nawet ok. 100 mkw.

Na parterze zaplanowano osiem lokali usługowych – jeden będzie dostosowany do potrzeb gastronomii.

Mokopolis po konsultacjach z sąsiadami i samorządem

- To nasza pierwsza inwestycja, na której kształt wpłynęły konsultacje przeprowadzone z sąsiadami i samorządem, wynikające z zastosowania trybu tzw. specustawy mieszkaniowej – mówią przedstawiciele Yareala. - Przyjęte po konsultacjach ostateczne rozwiązania wzbogaciły inwestycję m.in. o ogólnodostępny zielony skwer i parking dla gości. Dodatkowo przeznaczyliśmy ponad 5 mln zł na modernizację pobliskiej filii szkoły podstawowej.

- W okolicy zdominowanej przez grodzone osiedla, których płoty utrudniają codzienne życie, budujemy ogólnodostępne osiedle – mówi cytowany w komunikacie Jacek Zengteler, prezes spółki Yareal. - Kaskadowy budynek powstanie wokół dużego prywatnego dziedzińca — ogrodu, na którym całkowicie wyeliminowaliśmy ruch samochodowy — zaznacza.