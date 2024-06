W kaskadowym budynku Nowy Kamionek, który powstaje pomiędzy ulicą Chodakowską a Wawerską w Warszawie, deweloper zaplanował 114 mieszkań o powierzchni od 29 do 147 mkw. Do części lokali będą przynależeć ogródki od 14 do 33 mkw.

Nowy Kamionek z ekologią i historią

Budowa Nowego Kamionka już się rozpoczęła. Mieszkania mają być gotowe w czwartym kwartale 2025 roku. Ceny lokali wahają się od ponad 16,5 tys. do 20 tys. zł za metr.

Generalnym wykonawcą jest siostrzana spółka dewelopera – Eiffage Polska Budownictwo. Inwestycja powstanie w jednym etapie.

W Nowym Kamionku zaplanowano stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Na zielonym dachu powstanie strefa relaksu. Będą też domki dla owadów i karmniki dla ptaków. Rośliny na osiedlu będą podlewane wodą opadową gromadzoną w zbiorniku retencyjnym. W częściach wspólnych zostanie zamontowane energooszczędne oświetlenie.